الرياضة

موعد مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب جماهير كرة القدم المباراة التي تجمع بين منتخبي إسبانيا وألمانيا، مساء اليوم، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا

ويلاقي إسبانيا نظيره ألمانيا، اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

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ويحتضن مباراة ألمانيا وإسبانيا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، أرضية ملعب مرسيدس بنز أرينا.

ويتواجد المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضا إلى جانب المانيا واسبانيا، كلا من، سويسرا وأوكرانيا.

القنوات الناقلة لمباراة المانيا واسبانيا

وتذاع مباراة منتخبي إسبانيا وألمانيا، التي تجمعهما الليلة، على قناة bein sports hd 1.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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