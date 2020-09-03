الرياضة

ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يدرس فكرة الاستمرار في صفوف برشلونة في الموسم المقبل.

وأكدت شبكة TyC Sports الأرجنتينية أنه هناك فرصة كبيرة لاستمرار ميسي مع الفريق الكتالوني وأنه من المتوقع أن يتخذ قراره قريبًا بشأن هذا الأمر.

وأفادت الشبكة الأرجنتينية بأن ميسي يدرس فكرة الاستمرار مع البرسا حتى نهاية الموسم المقبل ثم يرحل بعدها من الباب الكبير وبطريقة تليق بتاريخه مع النادي.

وأشارت الشبكة الأرجنتينية إلى أن خورخي والد ووكيل أعمال البرغوث الأرجنتيني كان قد اجتمع مؤخرًا مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني لكن دون التوصل لأي إتفاق.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا