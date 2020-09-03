نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يدرس فكرة الاستمرار في صفوف برشلونة في الموسم المقبل.
وأكدت شبكة TyC Sports الأرجنتينية أنه هناك فرصة كبيرة لاستمرار ميسي مع الفريق الكتالوني وأنه من المتوقع أن يتخذ قراره قريبًا بشأن هذا الأمر.
وأفادت الشبكة الأرجنتينية بأن ميسي يدرس فكرة الاستمرار مع البرسا حتى نهاية الموسم المقبل ثم يرحل بعدها من الباب الكبير وبطريقة تليق بتاريخه مع النادي.
وأشارت الشبكة الأرجنتينية إلى أن خورخي والد ووكيل أعمال البرغوث الأرجنتيني كان قد اجتمع مؤخرًا مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني لكن دون التوصل لأي إتفاق.
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