بيراميدز يضع شروطا صعبة للموافقة على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - تمسك مسؤولو بيراميدز باستمرار إسلام عيسى جناح الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، وعدم رحيله خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
شرط بيراميدز لرحيل إسلام عيسى في الميركاتو الصيفي
كشفت مصادر مطلعة داخل بيراميدز، أن الإدارة والجهاز الفنى متمسكون باستمرار إسلام عيسى مع الفريق، نظرًا لإمكانياته وحاجة الفريق لخدماته.
وأشارت المصادر إلى أن فتح ملف رحيل إسلام عيسى والاستغناء عنه متوقف على شرط وحيد، وهو أن يتلقى الاعب عرضًا مغريًا يدفع الإدارة لدراسة العرض وبحث إمكانية الاستغناء عن اللاعب من عدمه.
وفي سياق آخر، نجح مسؤولو بيراميدز في التعاقد مع رمضان صبحى جناح هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد أن فضل اللاعب الانتقال لصفوف الفريق السماوى عن الانضمام لفريق الأهلي.
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