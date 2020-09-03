نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد يفوز على المتحدة ويواجه البنك الاهلي وبني سويف وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق السكة الحديد، على فريق المتحدة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي السكة الحديد.

وخاض فريق السكة الحديد الشوط الأول بشكيل ضم محمد جمال، أحمد خالد،اسامة صبحى، محمد فارس، مصطفى تاربو، مهاب يأسر،محمد رمزى، حموده، محمد منتصر، امادور.

واشترك في الشوط الثاني كلا من محمد توتى، أحمد عبد المنعم، كشرى، عبد العليم السيد،فوزى الكاشف.

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سجل محمد عارف "توتي" هدف المباراة من تمريرة عبد العليم السيد في منتصف الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يلعب فريق السكة الحديد مع متصدرا مجموعة الصعيد مع البنك الأهلي يوم 9/7 ، ومع بنى سويف يوم 9/10.

الجدير بالذكر أن السكة الحديد يتصدر المجموعة السادسة للقسم الثالث برصيد 50 نقطة يليه البلاستيك برصيد 45 نقطة، ويبقى له 3 جولات على نهاية المسابقة.