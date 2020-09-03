عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تشكيل اأابيض لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب ستاد الدفاع الجوي بمدينة التجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.
خط الوسط: فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، محمد اوناجم، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري العام برصيد ٤٥ بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود جنش، إسلام جابر، عمر السعيد، حسام عبدالمجيد، حسام أشرف، أسامة فيصل، كاسونجو كابونجو، محمود شيكابالا، محمد عبد الغني.
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