نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لموقعة ألمانيا ضد أسبانيا فى دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي بعد قليل منتخب ألمانيا أمام نظيره الإسباني ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوربية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يبن الفريقين على ملعب مرسيدس بينز ارينا الدولي بألمانيا فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة منتخب ألمانيا الرسمية كالتالي :"كيفين تراب، كلهير، روبين جونسيس، أنطونيو روديجير، الكاي جوندوجان، سامي خضيرة، جوليان دراكسر، توني كروس، زولي، ساني، تيمو فيرنر".

بينما جاءت تشكيلة أسبانيا الرسمية كالتالي:"دي خيا، توريس، جايا، راموس، كاربخال، فيران توريس، بوسكيتس، تياجو ألكانتارا، نافاس، رودريجو، فابيان".