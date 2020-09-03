تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المديز الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز مساء اليوم. ويستضيف بيراميدز، نظيره نادي الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي Advertisements خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق خط الهجوم: إيريك تراوري ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - جون أنطوي - رجب بكار - محمد فتحي - عمر العيوني

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