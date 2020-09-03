تشكيل هجومي للزمالك أمام بيراميدز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : محمد أبو جبل Advertisements خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء – محمود الونش – احمد عيد خط الوسط: فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - محمد أوناجم – أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود جنش وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وحسام أشرف وشيكابالا وإسلام وكاسونجو وعمر السعيد وأسامة فيصل جابر

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