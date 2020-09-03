اتحاد اليد يعلن حالة الطوارئ قبل قرعة مونديال العالم 2021 بعد غد

أعلن اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر حالة الطوارئ قبل قرعة بطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها رقم ٢٧ والتي تستضيفها مصر وتقام بعد غد تحت سفح منطقة الأهرامات بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا بالإضافة إلي الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري ومندوبي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر مضيف البطولة حيث لم يتحدد بعد اسم الدولتين المتبقيتين من ملحق التصفيات لاكتمال عقد الدول المشاركة وعددهم ٣٢ دولة .

وصرح مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد والمشرف العام علي المنتخبات الوطنية أن البطولة في نسختها الحالية هي الأقوي في تاريخ بطولات العالم منذ انطلاقها قبل عدة عقود ليس فقط بسبب زيادة عدد الدول المشاركة من ٢٤ إلي ٣٢ دولة ولكن لتغيير نظام الصعود التدريجي للمباريات في البطولة ، حيث ستلعب المنتخبات الصاعدة إلي دور الربع النهائي ٦ مباريات في الدور الأول والثاني للبطولة الذي تقام مبارياته بنظام دور المجموعات " دوري من دور واحد " ولابد من الفوز في أربع مباريات علي الأقل من ستة للوصول إلي دور الثمانية للبطولة وهو الأمر الذي يتطلب لياقة بدنية عالية للفرق تمكن لاعبيها من خوض ٦ مباريات متتالية للوصول الى دور الـ ٨ الذي تقام مبارياته بخروج المغلوب .

وقال المشرف العام علي المنتخبات القومية باتحاد اليد أن جميع بطولات العالم السابقة خلال العقود الستة الماضية فازت بها دولة أوروبية أي أن اللقب لم يخرج من القارة العجوز قبلة كرة اليد في العالم موضحا أن بطولات العالم السابقة كانت تشارك فيها ٢٤ دولة منها ١٣ دولة من أوروبا ولكن في النسخة الحالية التي تستضيفها مصر زاد عدد الفرق إلي ٣٢ دولة منها ١٧ دولة من أوروبا .