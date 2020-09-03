الرياضة

نزول لاعبي الزمالك لاستاد الدفاع للإحماء استعدادا لمباراة بيراميدز

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بدا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالنزول إلى استاد الدفاع الجوي  لخوض عملية الإحماء قبل  مباراة الفريق في الدوري الممتاز.

 

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الزمالك، في مباراة الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي، في تمام  الثامنة والنصف.

 

ويتنافس بيراميدز والزمالك على النقاط الثلاثة بجدول الترتيب في ظل المنافسة القوية على المركز الثاني.

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ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد45 نقطة ويأتي بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد.

 

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وعلي تفقد أرضية الملعب قبل بدء عملية الإحماء

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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