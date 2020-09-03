فاروق جعفر: حظوظ الزمالك أفضل فى مباراة بيراميدز الليلة

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن مباراة الزمالك أمام بيراميدز المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ستكون قوية بين الفريقين.

وأوضح جعفر في تصريحاته خلال قناة الزمالك أن الفريق الأبيض حظوظه أفضل للفوز في ظل ثبات تشكيل الفريق وهو ما يؤدي إلى استقرار في طريقة اللعب، كما أن البدلاء لديهم نفس الفكر ونفس الروح في المباريات.

وشدد على أنه يتوقع مباراة هجومية من الفريقين في ظل وجود لاعبين على أعلى مستوى في صفوف الفريقين.