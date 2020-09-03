أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن مباراة الزمالك أمام بيراميدز المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ستكون قوية بين الفريقين.
وأوضح جعفر في تصريحاته خلال قناة الزمالك أن الفريق الأبيض حظوظه أفضل للفوز في ظل ثبات تشكيل الفريق وهو ما يؤدي إلى استقرار في طريقة اللعب، كما أن البدلاء لديهم نفس الفكر ونفس الروح في المباريات.
وشدد على أنه يتوقع مباراة هجومية من الفريقين في ظل وجود لاعبين على أعلى مستوى في صفوف الفريقين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فاروق جعفر: حظوظ الزمالك أفضل فى مباراة بيراميدز الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.