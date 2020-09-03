الأوضاع مستقرة.. الكاف: لا نية لتأجيل نصف نهائي أبطال إفريقيا

حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها داخل الشارع الكروى فى مصر بعد تردد أنباء تفيد بإمكانية تأجيل منافسات مباراتى نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا بسبب الوضع الصحى غير المستقر بالنسبة لفريق الوداد المغربي .

يلتقي الأهلى مع الوداد المغربي بالمغرب يوم 25 أو 26 بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب، ويلعب الزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى المسابقة، المباراة الأولى بالمغرب أيضا والثانية فى القاهرة فى نفس توقيت مباراة الأهلى والوداد.

وفى هذا السياق أكد مصدر مطلع داخل الكاف أنه لا يوجد أى قرار بخصوص تأجيل إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا مؤكدا أن الكاف بدأ فى اتخاذ كافة الإجراءات لإقامة المباريات فى المواعيد المحددة لها وتم مخاطبة الاتحاد المصري والمغربي للتنسيق بشأن المباراتين .



وأضاف : " الكاف يتابع الحالات الصحة لدى أطراف الدور قبل النهائى عن كثب ، وفى حال وجود أى ظرف يؤدى إلى التاجيل سيتم دراسته وصدور قرار بشأن ولكن الأمور الآن مستقرة ولا توجد أى نية للتأجيل .

