عمرو السولية ينعى المدير الإداري بالنادي الأهلي

نعى عمرو السولية لاعب النادي الأهلي المدير المالي السابق للفريق عماد اليماني بعد صراع طويل مع المرض. ونشر عمرو السولية عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة للراحل وعلق عليها قائلا "انا لله وانا اليه راجعون كابتن عماد اليماني في ذمة الله المدير الإداري السابق بالنادى الأهلى.. سألين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان". وتوفي عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد صراع مع المرض طيلة ٥ سنوات. وكان عماد اليماني قد ترك مهمة عمله بالأهلي في 2015 علي اثر تدهور حالته الصحية . وعاني اليماني كثيرًا في فتراته الأخيره بسبب المرض. ويعد عماد اليماني واحد من أهم إداريي فريق الكرة في الحقبتين الأخيرتين..

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