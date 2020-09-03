ونشر عمرو السولية عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة للراحل وعلق عليها قائلا "انا لله وانا اليه راجعون كابتن عماد اليماني في ذمة الله المدير الإداري السابق بالنادى الأهلى.. سألين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان".
وكان عماد اليماني قد ترك مهمة عمله بالأهلي في 2015 علي اثر تدهور حالته الصحية .
وعاني اليماني كثيرًا في فتراته الأخيره بسبب المرض.
ويعد عماد اليماني واحد من أهم إداريي فريق الكرة في الحقبتين الأخيرتين..
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عمرو السولية ينعى المدير الإداري بالنادي الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.