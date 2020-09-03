جهاز منتخب مصر يحضر لقاء بيراميدز والزمالك فى الدورى

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء – محمود الونش – احمد عيد
خط الوسط: فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - محمد أوناجم – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مصطفى محمد
وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء – محمود الونش – احمد عيد
خط الوسط: فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - محمد أوناجم – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مصطفى محمد
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