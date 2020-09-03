يحضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر اقامتها بعد قليل علي استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة 24 ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز. كما يحضر طارق مصطفى المدرب العام للفراعنة الكبار اللقاء وذلك لمتابعة لاعبى الزمالك وبيراميدز تمهيدا لانتقاء العناصر الجيدة وضمها الى معسكر المنتخب الأول القادم. ويستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى لخوض مباراتى توجو في نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر اقامتها بالكاميرون. وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء – محمود الونش – احمد عيد خط الوسط: فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - محمد أوناجم – أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد Advertisements

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء – محمود الونش – احمد عيد خط الوسط: فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - محمد أوناجم – أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جهاز منتخب مصر يحضر لقاء بيراميدز والزمالك فى الدورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.