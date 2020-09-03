الدوري المصري .. حرس الحدود يتعادل مع نادي مصر في الوقت القاتل

تعادل نادي مصر مع حرس الحدود بهدفٍ لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على أرضية استاد الكلية الحربية، في إطار لقاءات الجولة 24 من الدوري.
واستطاع مصطفى سلطان لاعب نادي مصر تسجيل هدف التقدم لفريقه في المباراة في الدقيقة 35، بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد جمال.
ونجح أحمد شرويدة مهاجم حرس الحدود في تسجيل هدف التعادل بتسديدة رأسية في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بالشوط الثاني.
وظل نادي مصر في المركز قبل الأخير، بعدما رفع رصيده لـ 18 نقطة، بينما ارتقى فريق حرس الحدود للمركز العاشر برصيد 26 نقطة.
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