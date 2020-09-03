بكلمات مؤثرة.. رامي ربيعة ينعى عماد اليماني اداري الأهلي السابق

نعى الكابتن رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي المدير المالي السابق للفريق عماد اليماني بعد صراع طويل مع المرض. ونشر رامي ربيعة عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة للراحل وعلق عليها قائلا "اللهم اجعل قبرة روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار". وتوفي عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد صراع مع المرض طيلة ٥ سنوات. وكان عماد اليماني قد ترك مهمة عمله بالأهلي في 2015 اثر تدهور حالته الصحية . وعاني اليماني كثيرًا في فتراته الأخيره بسبب المرض. ويعد عماد اليماني واحدا من أهم إداريي فريق الكرة في الحقبتين الأخيرتين..

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