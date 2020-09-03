الرياضة

إسماعيل يوسف: الغيابات لن تؤثر على الزمالك أمام بيراميدز

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وشدد تيجانا في تصريحات عبر قناة الزمالك على أن بدلاء الزمالك على أفضل مستوى، موضحا أن غياب طارق حامد لاعب الوسط مؤثر ولكن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين.

وأضاف أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق سبق ولعب في مركز لاعب الوسط المدافع من قبل وقادر على تعويض غياب طارق حامد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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