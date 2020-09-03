إسماعيل يوسف: الغيابات لن تؤثر على الزمالك أمام بيراميدز

وشدد تيجانا في تصريحات عبر قناة الزمالك على أن بدلاء الزمالك على أفضل مستوى، موضحا أن غياب طارق حامد لاعب الوسط مؤثر ولكن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين.

وأضاف أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق سبق ولعب في مركز لاعب الوسط المدافع من قبل وقادر على تعويض غياب طارق حامد.