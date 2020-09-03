الرياضة

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المديز الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز مساء
اليوم.

ويستضيف بيراميدز، نظيره نادي الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ٢٤
من الدوري الممتاز.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور -
أحمد توفيق - محمد حمدي

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خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر
جابر - محمود حمادة - محمد فاروق

 

خط الهجوم: إيريك تراوري

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

 

عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري -
نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - جون أنطوي - رجب بكار - محمد فتحي - عمر العيوني

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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