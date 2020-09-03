وخاض منتخب الشباب مباراة ودية أمام فريق المرج وخسر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس علي الملعب الفرعي بستاد القاهرة.
يذكر أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب اختار 17 لاعبا وهم: حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف ومحمد سكري من الأهلي، والسيد عطية من الزمالك، محمد السيد سيحا من المقاولون وسيف الدين علي من نادي مصر وكريم جمال بيبا من المقاصة وعلاء محمد من الإسماعيلي وزياد فرج من المصري ومحمود عبد المحسن من المستقبل وصلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادي أودينيزي الإيطالي.
يذكر أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب اختار 17 لاعبا وهم: حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف ومحمد سكري من الأهلي، والسيد عطية من الزمالك، محمد السيد سيحا من المقاولون وسيف الدين علي من نادي مصر وكريم جمال بيبا من المقاصة وعلاء محمد من الإسماعيلي وزياد فرج من المصري ومحمود عبد المحسن من المستقبل وصلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادي أودينيزي الإيطالي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منتخب الشباب يواصل استعداداته لتصفيات أمم إفريقيا فى موريتانيا .. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.