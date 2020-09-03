منتخب الشباب يواصل استعداداته لتصفيات أمم إفريقيا فى موريتانيا .. صور

واصل اليوم الخميس منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين استعداداته للمشاركة ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر اقامتها فى موريتانيا مطلع عام 2021. ودخل منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين معسكرا تدريبا يتخلله خوض مباريات ودية أمام العديد من فرق الدرجة الثانية من أجل الإطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للعناصر الشابة قبل السفر غلى تونس. وخاض منتخب الشباب مباراة ودية أمام فريق المرج وخسر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس علي الملعب الفرعي بستاد القاهرة. ويستعد منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، للسفر الى تونس والمشاركة فى التصفيات بدول شمال إفريقيا، استعدادا للتصفيات المؤهلة لامم افريقيا فى موريتانيا خلال العام القادم. ويسعى ربيع ياسين، ورفاقه الى تجهيز منتخب الشباب خلال المعسكر التدريبي الحالي والاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين الفريق. يذكر أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب اختار 17 لاعبا وهم: حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف ومحمد سكري من الأهلي، والسيد عطية من الزمالك، محمد السيد سيحا من المقاولون وسيف الدين علي من نادي مصر وكريم جمال بيبا من المقاصة وعلاء محمد من الإسماعيلي وزياد فرج من المصري ومحمود عبد المحسن من المستقبل وصلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادي أودينيزي الإيطالي.

ويستعد منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، للسفر الى تونس والمشاركة فى التصفيات بدول شمال إفريقيا، استعدادا للتصفيات المؤهلة لامم افريقيا فى موريتانيا خلال العام القادم. ويسعى ربيع ياسين، ورفاقه الى تجهيز منتخب الشباب خلال المعسكر التدريبي الحالي والاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين الفريق. يذكر أن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب اختار 17 لاعبا وهم: حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف ومحمد سكري من الأهلي، والسيد عطية من الزمالك، محمد السيد سيحا من المقاولون وسيف الدين علي من نادي مصر وكريم جمال بيبا من المقاصة وعلاء محمد من الإسماعيلي وزياد فرج من المصري ومحمود عبد المحسن من المستقبل وصلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادي أودينيزي الإيطالي.

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