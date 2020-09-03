الرياضة

حازم إمام منتقدًا كهربا: يثير المشاكل دائما ويجب عليه أن يراجع أفعاله

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
علق الكابتن حازم إمام نجم الزمالك السابق على خناقة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا داخل النادي الأهلي وتلفظه بشتائم لأصدقائه بالفريق. 
وكتب حازم إمام عبر حسابه بفيسبوك قائلا "يجب على كهربا أن يعلم جيدا قيمة النادى الذى يلعب له وحين رحل إلى النادى الأهلى كانت جماهير الزمالك دائما تؤكد أنه لاعب صاحب مشاكل ويثير المشاكل دائما داخل الفريق وغير ملتزم". 

وأضاف "وكان يجب عليه أن يثبت عكس ذلك إلا أنه قام بافتعال مشاكل مرة أخرى داخل النادى الأهلى". 

وتابع حازم إمام" وما يفعله وفعله يعتبر خطأ ويجب أن يعاقب عليه و يجب عليه أن يراجع أفعاله ويكون أكثر التزاما خاصة أنه دائم لافتعال المشاكل وهذا مع حدث قبل ذلك مع نادى الزمالك وكان الجميع يتحدث عنه سواء إدارة أو جماهير النادى". 
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حازم إمام منتقدًا كهربا: يثير المشاكل دائما ويجب عليه أن يراجع أفعاله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا