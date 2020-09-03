حازم إمام منتقدًا كهربا: يثير المشاكل دائما ويجب عليه أن يراجع أفعاله

علق الكابتن حازم إمام نجم الزمالك السابق على خناقة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا داخل النادي الأهلي وتلفظه بشتائم لأصدقائه بالفريق.

وكتب حازم إمام عبر حسابه بفيسبوك قائلا "يجب على كهربا أن يعلم جيدا قيمة النادى الذى يلعب له وحين رحل إلى النادى الأهلى كانت جماهير الزمالك دائما تؤكد أنه لاعب صاحب مشاكل ويثير المشاكل دائما داخل الفريق وغير ملتزم".

وأضاف "وكان يجب عليه أن يثبت عكس ذلك إلا أنه قام بافتعال مشاكل مرة أخرى داخل النادى الأهلى".