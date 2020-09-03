الرياضة

ورقة رابحة تظهر في دكة بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت دكة بدلاء نادي الزمالك مفاجأة كبيرة بتواجد محمود عبد الرازق شيكابالا بعد غياب طويل، ليكون ورقة رابحة في يد المدير الفني باتريس كارتيرون.

ويمثل شيكابالا قوة كبيرة في خط الهجوم عندما يظهر في مستواه المعهود، وهو ربما يكون بديلا لأحد لاعبي الهجوم كمحمد أوناجم أو أحمد سيد زيزو أو يوسف أوباما .

وضمت التشكيلة الرسمية للأبيض:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، محمد اوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود جنش، إسلام جابر، عمر السعيد، حسام عبدالمجيد، حسام أشرف، أسامة فيصل، كاسونجو كابونجو، محمود شيكابالا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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