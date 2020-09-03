الرياضة

موعد مباراة برشلونة الأولى تحت قيادة رونالد كومان

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة الأولى تحت قيادة رونالد كومان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة بقيادة مدربه الجديد رونالد كومان لخوض اول مباراة ودية يوم 12 سبتمبر المقبل مع فريق خيمناستيكا، وذلك استعدادا للموسم الجديد والذي سيبدأ بعد تلك المباراة بأيام قليلة.

وكان قد تعاقد برشلونة مع رونالد كومان من أجل خلافة المدرب السابق كيكي سيتين بعد خسارة جميع الألقاب في الموسم الماضي، وخاصة بعد الخروج المهين أمام بايرن ميونخ الألماني والخسارة بنتيجة 8-2 في دور الربع نهائي.

وتسيطر أزمة ليونيل ميسي على فريق برشلونة في الأيام الماضية، حيث يرغب الارجنتيني في الرحيل عن صفوف ناديه هذا الصيف، بسبب أزماته المتكررة مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

يذكر أن البارسا يسعى لتجديد الدماء داخل الفريق وبيع بعض نجوم النادي هذا الصيف لتوفير المال لصفقات الميركاتو.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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