الرياضة

ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستعيد نجم المُعار رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلم نادي بايرن ميونيخ الألماني، عودة ألفارو أودريوزولا إلى ناديه ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته للعملاق البافاري.

وكان أودريوزولا الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، قد طلبه هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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ولم يشارك أودريوزولا سوى في خمس مباريات فقط مع الفريق الألماني، منها ثلاثة في الدوري الألماني (بوندسليجا)، ومباراة واحدة في كأس ألمانيا وأخرى في دوري أبطال أوروبا.

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة في بيان للنادي: "أود أن أشكر ألفارو، كفريق لقد أصبحنا أبطال الدوري والكأس في ألمانيا، كما أننا توجنا بلقب دوري أبطال أوروبا بمشاركة جميع اللاعبين وألفارو كان جزءا من ذلك النجاح".

وكان بايرن ميونخ أعلن يوم الثلاثاء الماضي مغادرة البرازيلي كوتينيو الذي عاد إلى برشلونة بعد أن قضى فترة إعارة، فيما من المقرر أن يتخذ النادي البافاري الآن قرارا بشأن الكرواتي إيفان بيرسيتش المعار من إنتر ميلان الإيطالي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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