يستضيف منتخب ألمانيا نظيره الإسباني، اليوم، الخميس، على ملعب مرسيدس بينز أرينا لمدينة شتوتجارت الألمانية، ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة الجديدة بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.
تشكيل إسبانيا:
حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، باو توريس، خوسيه جايا.
خط الوسط: فابيان رويز، سيرجيو بوسكيتس، تياجو ألكانترا.
خط الهجوم: خيسوس نافاس، رودريجو، فيران توريس.
وجاء تشكيل ألمانيا كالاتي:
حراسة المرمى: كيفن تراب.
خط الدفاع: تيلو كيرير، نيكلاس سولي، أنطوينو روديجر، روبن جوسينس.
خط الوسط: إمري تشان، توني كروس، إلكاي جوندوجان، جوليان داركسلار، لوري ساني.
المهاجم: تيمو فيرنر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ألمانيا ضد إسبانيا.. التشكيل الرسمي للمنتخبين قبل موقعة الليلة بدوري الأمم الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.