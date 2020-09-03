معلول وكهربا يمارسان التمارين الرياضية بعد أزمة الأخير

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى أمس باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة وادي دجلة بالدوري.
وأكد اللاعب إحترامه لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.
وطلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة غلق أزمة محمود كهربا نهائيًا ودعم اللاعبين والفريق للتركيز في المرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبلة
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