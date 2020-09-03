الرياضة

معلول وكهربا يمارسان التمارين الرياضية بعد أزمة الأخير

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نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي فيديو جديدا له من تدريباته اليوم مع الفريق عقب المشاهدة بالألفاظ مع أصدقاء بالفريق والتطاول عليهم.
وظهر محمود كهربا وهو يمارس التمارين مع على معلول لاعب الأهلي داخل الصالة الرياضية على انغام أغنية " أنا الأهلي" للرد على بعد المهاجمين له والنادي الأهلي بسبب أزمته.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى أمس باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة وادي دجلة بالدوري.

واعتذر كهربا لسيد عبدالحفيظ ومحمد الشناوي حارس المرمي علي ما بدر منه تجاههم في حضور وليد سليمان قائد الفريق .

وأكد اللاعب إحترامه لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.

وطلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة غلق أزمة محمود كهربا نهائيًا ودعم اللاعبين والفريق للتركيز في المرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبلة

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مريم الجابري

مريم الجابري

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