30 دقيقة.. بيراميدز يواصل المحاولات للوصول إلى مرمى الزمالك.. والأبيض يحكم منتصف الملعب

انتهت أحداث 30 دقيقة من مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بأداء هجومي عن طريق الثلاثي الأخطر، أشرف بن شرقي وساسي ويوسف اوباما، بعد تمريرات سحرية وضعوا مصطفى محمد أمام مرمى بيراميدز الذي سدد كرة رائعة ولكن أنقذها علي جبر وزير دفاع بيراميدز.

وفي الدقيقة الخامسة وضع أشرف بن شرقي يوسف أوباما أمام المرمى بشكل رائع ولكن تمر الكرة من أمام أوباما بدون أن يلمسها ويحرم الزمالك من هدف التقدم.

ويرد بيراميدز على هجمات الزمالك بكرة رائعة من إبراهيم عادل في الدقيقة 7 من عمر المباراة، حيث توغل اللاعب بين دفاعات الأبيض وسدد كرة كانت هي الأخطر من بيراميدز.

وفي الدقيقة 10، وصلت الكرة إلى محمد فاروق الذي انطلق بسرعة شديدة متخطياََ دفاع الزمالك ولكنه لم يتمكن من التسديد، بسبب تدخل الونش بقوة واقتناص الكرة من أمام مهاجم بيراميدز.

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وتعرض الونش للإصابة بعد تدخله مع محمد فاروق، وسقط أرضاََ مطالباََ الجهاز الطبي بالحضور إلى أرض الملعب، وخرج الونش لتلقي العلاج ثم عاد لاستكمال المباراة.

وظلت الكرة حائرة بين الفريقين في وسط الملعب، وهدأ هجوم الفريقين واحكم الزمالك دفاعاته ولم يستطيع بيراميدز تجاوز منتصف الملعب حتى الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 26 من عمر المباراة تدخل محمد فاروق مع محمود علاء لاعب الزمالك بقوة وتعرض علاء للاصابة وتلقى العلاج داخل ارض الملعب، واستكمل المباراة طبيعياََ.

وتوقفت المباراة لالتقاط الأنفاس عند الدقيقة 30 من عمر المباراة، وتلقوا التعليمات من الادارة الفنية.