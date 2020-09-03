المدير التنفيذي لـ بيراميدز يرحب بـ الزمالك في الدفاع الجوي.. صور

رحب المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بمسئولي الزمالك في ملعب الدفاع الجوي قبل مباراة الفريقين. ونزل المدير التنفيذي، بصحبة هاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، لأرض الملعب ورحب بمسئولي الزمالك، أمير مرتضى منصور مدير الفريق وجهاز فريق الكرة. ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز بالدفاع الجوي في الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

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