الرياضة

الأهلي ينشر فيديو جديدا لاعتذار كهربا: الشناوي أخويا وأنا متقبل العقوبة

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نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر انستجرام فيديو جديدا لمحمود كهربا لاعب النادي الاهلي بعد أزمته الأخيرة مع زملائه اثناء التمرين.

وظهر كهربا بالفيديو وهو يعتذر للجهاز الفني للفريق ولزملائه ولجماهير الأهلي مبينا تقبله العقوبة التي تم توقيعها عليه من قبل إدارة النادي.

وقال كهربا " أهم حاجة بطولة أفريقيا والدوري واحنا مركزين فيهم وان شاء الله نفوز الماتش الجاي والشناوي اخويا".
وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى أمس باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة وادي دجلة بالدوري.

واعتذر كهربا لسيد عبدالحفيظ ومحمد الشناوي حارس المرمي علي ما بدر منه تجاههم في حضور وليد سليمان قائد الفريق.

وأكد اللاعب إحترامه لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.

وطلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بغلق أزمة محمود كهربا نهائيًا ودعم اللاعبين والفريق للتركيز في المرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبلة 
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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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