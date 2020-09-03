الأهلي ينشر فيديو جديدا لاعتذار كهربا: الشناوي أخويا وأنا متقبل العقوبة

وظهر كهربا بالفيديو وهو يعتذر للجهاز الفني للفريق ولزملائه ولجماهير الأهلي مبينا تقبله العقوبة التي تم توقيعها عليه من قبل إدارة النادي.
واعتذر كهربا لسيد عبدالحفيظ ومحمد الشناوي حارس المرمي علي ما بدر منه تجاههم في حضور وليد سليمان قائد الفريق.
وأكد اللاعب إحترامه لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.
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