الرياضة

15 دقيقة .. هجوم متبادل بين الزمالك وبيراميدز بحثا عن أول الأهداف

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انتهت أحداث ١٥ دقيقة من مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بأداء هجومي عن طريق الثلاثي الأخطر، أشرف بن شرقي وساسي ويوسف أوباما، بعد تمريرات سحرية وضعوا مصطفى محمد امام مرمى بيراميدز الذي سدد كرة رائعة ولكن أنقذها علي جبر وزير دفاع بيراميدز.

وفي الدقيقة الخامسة وضع أشرف بن شرقي يوسف اوباما امام المرمى بشكل رائع ولكن تمر الكرة من امام اوباما بدون ان يلمسها ويحرم الزمالك من هدف التقدم.

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ويرد بيراميدز على هجمات الزمالك بكرة رائعة من إبراهيم عادل في الدقيقة 7 من عمر المباراة،  حيث توغل اللاعب بين دفاعات الابيض وسدد كرة كانت هي الأخطر من بيراميدز.

وفي الدقيقة 10، وصلت الكرة الى محمد فاروق الذي انطلق بسرعة شديدة متخطياََ دفاع الزمالك ولكنه لم يتمكن من التسديد، بسبب تدخل الونش بقوة واقتناص الكرة من امام مهاجم بيراميدز.

وتعرض الونش للاصابة بعد تدخله مع محمد فاروق، وسقط ارضاََ مطالباََ الجهاز الطبي بالحضور الى ارض الملعب، وخرج الونش لتلقي العلاج ثم عاد لاستكمال المباراة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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