المقاولون العرب ينهي الشوط الأول متقدما على المصري بهدف إدوارد

سجل هدف الذئاب اللاعب لويس إدوارد فى الدقيقة 19 من زمن المباراة ، بعد ان تعرض لاعب وسط المقاولون العرب عبد العزيز موسى للطرد فى الدقيقة الخامسة . ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 12 لقاء وتعادل في 4 أخرى وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 21 أخرى. انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب والمصري بتقدم فريق الذئاب بهدف دون رد فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الاسبوع الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز .

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