المقاولون العرب ينهي الشوط الأول متقدما على المصري بهدف إدوارد

سجل هدف الذئاب اللاعب لويس إدوارد فى الدقيقة 19 من زمن المباراة ، بعد ان تعرض لاعب وسط المقاولون العرب عبد العزيز موسى للطرد فى الدقيقة الخامسة .
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 12 لقاء وتعادل في 4 أخرى وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 21 أخرى.
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