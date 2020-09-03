نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي اعتذاره إلى زملائه في الفريق ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق والجهاز الفني عما بدر منه مساء أمس قبل تدريب الفريق الأحمر. وقال كهربا في فيديو له بث عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل :"بسم الله الرحمن الرحيم .. انا حابب اعتذر لزمايلي واخواتي وللفريق كله وبعتذر للشناوي أخويا الكبير وبعتذر للجهاز الفني من أكبر واحد لأصغر واحد". وأضاف :"وأنا متقبل العقوبة جدا وتحت أمر النادي في أي وقت وأنا ابن من أبناء النادي، وربنا يكرم الفريق في المباراه القادمة". وأتم حديثه :"وإن شاء الله نقدر نفرح الجمهور بالدوري وإفريقيا أهم حاجه وأنا واحد من الجمهور ونفرحهم".

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