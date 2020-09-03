نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده لمواجهة فريق وادي دجلة غداً الجمعة 4 سبتمبر، في إطار لقاءات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
واستقر المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الأساسي المرشح للمباراة.
ويغيب اللاعب عمرو السولية، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء المصري البورسعيد السابق، فيما يغيب أيضاً، الظهير الأيسر على معلول.
وكانت مصادر مقربة داخل الجهاز الفني للأهلي قد أكدت أن فايلر سيدفع بمحمد مجدي أفشة في مركز لاعب الوسط المدافع، بديلاً للمالي أليو ديانج، الذي سافر في رحلة قصيرة لبلاده.
ومع عودة اللاعب مرة أخرى، عاد اللاعب للظهور بقوة ضمن التشكيل الأساسي للمباراة، والذي قد يتكون من.
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمود وحيد.
خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: جونيور أجايي – أليو بادجي – أحمد الشيخ.
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