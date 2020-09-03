نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم المستبقل يفوز على الإعلاميين وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نجوم المستقبل، بقيادة البرتقالي، داسيلفا، الفوز على فريق الإعلاميين، بهدف دون مقابل، خلال المقابلة الودية التي جمعتهما، مساء الخميس، في إطار استعدادات الفريقين لعودة القسم الثاني.

جاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، عن طريق اللاعب الصاعد محمود صابر، لاعب منتخب مصر للشباب.

وسبق للإعلاميين الفوز على فريق توشكى، بهدفين دون مقابل، وتعادل مع بورتو السويس، بهدف لكل منهما، وتعادل مع الدخان بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن يلعب الإعلاميين مع النصر يوم الإثنين المقبل، خارج ملعبه، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، يوم الخميس، بملعب اتحاد الشرطة.

