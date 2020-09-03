الرياضة

شاهد - الزمالك يهز شباك بيراميدو بالهدف الأول

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

سجل مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدف التقدم لفريقه أمام بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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