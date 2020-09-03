الزمالك يفوز 2-0 على بيراميدز ويتقدم للمركز الثاني .. فيديو

انتهت أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز بفوز الأبيض بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة بأداء هجومي عن طريق الثلاثي الأخطر، أشرف بن شرقي وساسي ويوسف اوباما، بعد تمريرات سحرية وضعوا مصطفى محمد امام مرمى بيراميدز الذي سدد كرة رائعة ولكن أنقذها علي جبر وزير دفاع بيراميدز.

وفي الدقيقة الخامسة وضع اشرف بن شرقي يوسف اوباما امام المرمى بشكل رائع ولكن تمر الكرة من امام اوباما بدون ان يلمسها ويحرم الزمالك من هدف التقدم.

ويرد بيراميدز على هجمات الزمالك بكرة رائعة من ابراهيم عادل في الدقيقة 7 من عمر المباراة، حيث توغل اللاعب بين دفاعات الابيض وسدد كرة كانت هي الأخطر من بيراميدز.

وفي الدقيقة 10، وصلت الكرة الى محمد فاروق الذي انطلق بسرعة شديدة متخطياََ دفاع الزمالك ولكنه لم يتمكن من التسديد، بسبب تدخل الونش بقوة واقتناص الكرة من امام مهاجم بيراميدز.

وتعرض الونش للاصابة بعد تدخله مع محمد فاروق، وسقط ارضاََ مطالباََ الجهاز الطبي بالحضور الى ارض الملعب، وخرج الونش لتلقي العلاج ثم عاد لاستكمال المباراة.

وظلت الكرة حائرة بين الفريقين في وسط الملعب، وهدأ هجوم الفريقين وأحكم الزمالك دفاعاته ولم يستطع بيراميدز تجاوز منتصف الملعب حتى الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 26 من عمر المباراة تدخل محمد فاروق مع محمود علاء لاعب الزمالك بقوة وتعرض علاء للاصابة وتلقى العلاج داخل ارض الملعب، واستكمل المباراة طبيعياََ.

وتوقفت المباراة لالتقاط الأنفاس عند الدقيقة 30 من عمر المباراة، وتلقي التعليمات من الادارة الفنية.

وفي هجمة منظمة من نادي الزمالك يحصل عبدالله جمعة على ركلة ركنية، ويتعرض خلالها اشرف بن شرقي لتصادم قوي مع مهدي سليمان حارس بيراميدز ويتلقى العلاج سريعاََ ويستكمل المباراة.

وتمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من التقدم على منافسه بيراميدز بالهدف الأول.

توغل اشرف بن شرقي من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية أرضية ناحية مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، الذي تصدى لها ليضعها أمام مصطفى محمد الذي يسجلها بسهولة في مرمى بيراميدز.

وحرمت العارضة اشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الاول، بعد تسديدة قوية من اللاعب ثم ارتدادها من مهدي سليمان وتسديدها مرة اخرى وارتطامها بالعارضة.

الشوط الثاني

لم يهدأ الزمالك وبادر مبكراََ في تعزيز التقدم بهدف آخر منذ بداية الشوط الثاني، وشن هجوماََ على بيراميدز.

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ووصل يوسف اوباما الى مرمى بيراميدز أكثر من مرة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ولكن دون تسجيل أهداف.

وفي الدقيقة ٥٠ من عمر المباراة تمكن محمد اوناجم من استلام كرة على خط منطقة جزاء بيراميدز، واعترضه احد لاعبي بيراميدز الذي أسقطه ارضاََ وطالب لاعبو الزمالك حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء.

ولكن تغاضى حكم المباراة عن احتساب اي خطأ على بيراميدز في هذه الكرة، وارتدت الكرة بهجمة منظمة على الزمالك ولكنها مرت بسلام على مرمى ابو جبل.

وسدد ابراهيم عادل كرة رائعة من الجبهة اليسرى في الدقيقة 58 ولكن ترتطم بالعارضة وتحرم بيراميدز من هدف التعادل.

ومن بعدها يتم خروج عادل في الدقيقة 60 ونزول المهاجم الافريقي ايريك تراوري.

وتعرض محمود حمدي الونش الى اصابة قوية اضطرت الفرنسي باتريس كارتيرون الى تبديله، ونزول محمد عبد الغني بدلاََ منه.

وفي الدقيقة 68 تعرض محمد ابو جبل الى الاصابة، واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي، وقام بعلاجه داخل ارض الملعب واستكمل المباراة.

واستدعى جهاز ال var حكم المباراة محمد الحنفى في الدقيقة 73 من عمر المباراة للحكم في ركلة جزاء لصالح بيراميدز ويحتسبها الحنفي ضد الزمالك وأضاعها محمد فاروق.

وأهدر محمد فاروق ركلة الجزاء، وحرم بيراميدز من تعديل النتيجة وعودة فريقه للمباراة.

حاول محمد ابو جبل مع الكرة بطريقة رائعة وحرس مرماه، ولكن الكرة رفضت ان تقترب من المرمى.

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تعزيز تقدمه بهدف ثان في شباك بيراميدز.

منح يوسف اوباما كرة رائعة لكابونجو كاسونجو، ليواجه مهدي سليمان بانفراد مميز ويراوغه الافريقي ويسجل الهدف الثاني.

وأنقذ محمد ابو جبل شباكه من هدف محقق في الدقيقة 89 من عمر المباراة من رأسية قوية من جون انطوي لاعب بيراميدز.

واحتسب حكم المباراة تسللا على بيراميدز في هجمتين سكنتا شباك الزمالك، وانتهى اللقاء بفوز الابيض بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك الى المركز الثاني ويحصد 48 نقطة، بينما يتراجع بيراميدز الى المركز الثالث ويتجمد رصيده عند 45 نقطة.