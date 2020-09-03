شاهد.. جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل مؤمن زكريا لدعم اللاعب نفسيا

احتشدت مجموعة من جماهير النادي الأهلي أمام منزل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري لدعمه نفسيا. وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد وافق على طلب النادي الأهلي الخاص بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك. يذكر أن وزير الشباب والرياضة حرص على زيارة مؤمن زكريا صباح الثلاثاء الماضي بمنزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية. وكلف صبحي المعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية.

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