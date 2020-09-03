كاسونجو يعزز تقدم الزمالك بهدف ثان في مرمى بيراميدز.. فيديو

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تعزيز تقدمه بهدف ثان في شباك بيراميدز.

ويواجه الزمالك منافسه بيراميدز في المباراة التي تقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز. منح يوسف اوباما كرة رائعة لكابونجو كاسونجو، ليواجه مهدي سليمان بانفراد مميز ويراوغه الافريقي ويسجل الهدف الثاني.

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