60 دقيقة.. الزمالك مازال متقدما .. وبيراميدز يحاول اختراق الدفاع لتعديل النتيجة

انتهت أحداث 60 دقيقة من مباراة الزمالك وبيراميدز بتقدم الأبيض بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة بأداء هجومي عن طريق الثلاثي الأخطر، أشرف بن شرقي وساسي ويوسف اوباما، بعد تمريرات سحرية وضعوا مصطفى محمد امام مرمى بيراميدز الذي سدد كرة رائعة ولكن أنقذها علي جبر وزير دفاع بيراميدز.

وفي الدقيقة الخامسة وضع أشرف بن شرقي يوسف اوباما امام المرمى بشكل رائع ولكن تمر الكرة من امام اوباما دون ان يلمسها ويحرم الزمالك من هدف التقدم.

ويرد بيراميدز على هجمات الزمالك بكرة رائعة من ابراهيم عادل في الدقيقة 7 من عمر المباراة، حيث توغل اللاعب بين دفاعات الابيض وسدد كرة كانت هي الأخطر من بيراميدز.

وفي الدقيقة 10، وصلت الكرة الى محمد فاروق الذي انطلق بسرعة شديدة متخطياََ دفاع الزمالك ولكنه لم يتمكن من التسديد، بسبب تدخل الونش بقوة واقتناص الكرة من امام مهاجم بيراميدز.

وتعرض الونش للاصابة بعد تدخله مع محمد فاروق، وسقط ارضاََ مطالباََ الجهاز الطبي بالحضور الى ارض الملعب، وخرج الونش لتلقي العلاج ثم عاد لاستكمال المباراة.

وظلت الكرة حائرة بين الفريقين في وسط الملعب، وهدأ هجوم الفريقين وأحكم الزمالك دفاعاته ولم يستطيع بيراميدز تجاوز منتصف الملعب حتى الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 26 من عمر المباراة تدخل محمد فاروق مع محمود علاء لاعب الزمالك بقوة وتعرض علاء للاصابة وتلقى العلاج داخل أرض الملعب، واستكمل المباراة طبيعياََ.

وتوقفت المباراة لالتقاط الأنفاس عند الدقيقة 30 من عمر المباراة، وتلقوا التعليمات من الادارة الفنية.

وفي هجمة منظمة من نادي الزمالك يحصل عبدالله جمعة على ركلة ركنية، ويتعرض خلالها اشرف بن شرقي لتصادم قوي مع مهدي سليمان حارس بيراميدز ويتلقى العلاج سريعاََ ويستكمل المباراة.

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وتمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من التقدم على منافسه بيراميدز بالهدف الأول.

توغل أشرف بن شرقي من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية أرضية ناحية مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، الذي تصدى لها ليضعها أمام مصطفى محمد الذي يسجلها بسهولة في مرمى بيراميدز.

وحرمت العارضة اشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الاول، بعد تسديدة قوية من اللاعبي ثم ارتدادها من مهدي سليمان وتسديدها مرة اخرى وارتطامها بالعارضة.

الشوط الثاني

لم يهدأ الزمالك وبادر مبكراََ في تعزيز التقدم بهدف آخر منذ بداية الشوط الثاني، وشن هجوماََ على بيراميدز.

ووصل يوسف اوباما الى مرمى بيراميدز أكثر من مرة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ولكن دون تسجيل أهداف.

وفي الدقيقة 50 من عمر المباراة تمكن محمد اوناجم من استلام كرة على خط منطقة جزاء بيراميدز، واعترضه احد لاعبي بيراميدز الذي أسقطه ارضاََ وطالب لاعبو الزمالك حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء.

ولكن تغاضى حكم المباراة عن احتساب اي خطأ على بيراميدز في هذه الكرة، وارتدت الكرة بهجمة منظمة على الزمالك ولكنها مرت بسلام على مرمى ابو جبل.

وسدد ابراهيم عادل كرة رائعة من الجبهة اليسرى في الدقيقة 68 ولكن ترتطم بالعارضة وتحرم بيراميدز من هدف التعادل.

وبعدها خرج عادل في الدقيقة 70 ونزل بدلا منه المهاجم الافريقي جون انطوي.