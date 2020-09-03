بعد انتقاله لمانشيستر يونايتد..تعرف على أبرز أرقام فان دي بك

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الأربعاء، في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن التعاقد مع لاعب خط وسط فريق أياكس امستردام، دوني فان دي بيك.
وتمكن الشياطين الحمر من الحصول على خدمات اللاعب مقابل 40 مليون يورو بالإضافة الى 5 ملايين كإضافات، علمًا ان اللاعب كان مطلوبا في عدة أندية أوروبية.
فان دي بيك صاحب الـ23 عامًا، انتقل الى أكاديمية أياكس في عام 2008، وتدرج في الفئات السنية للفريق الهولندي حتى تصعيده الى الفريق الأول في عام 2016.
وبرز فان دي بيك في آخر موسمين مع النادي الهولندي وخاصة في دوري أبطال أوروبا، حيث خاض مع أياكس 175 مباراة بجميع المسابقات وسجل 41 هدفًا وصنع 34.
في حين خاض مع المنتخب الهولندي الأول 9 مباريات، بينما توج مع أياكس بلقب الدوري الهولندي، بالإضافة الى كأس السوبر الهولندي، وكأس هولندا.
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