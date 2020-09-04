كشف الإعلامي إسلام صادق، أن هناك اتجاها لتجميد محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حتي نهاية الموسم الجاري.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "هناك اتجاهين داخل النادي الأهلي الاتجاه الأول يقول إن اللاعب اعتذر والفريق يحتاجه خلال بطولة أفريقيا وخاصة أن مباراة الوداد ستكون أهم محطات الفريق هذا الموسم".
وأضاف: "الاتجاه الثاني يأتي من جانب لجنة التخطيط وهو بأن ما حدث لا يجوز ويجب تجميد اللاعب حتي نهاية الموسم كما أنهم يرغبون فى بيعه خلال الفترة المقبلة".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بيع اللاعب خَيار مطروح.. اتجاه فى الأهلي لتجميد كهربا .. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.