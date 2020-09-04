الأهلي يرفض تخفيض عقوبة "كهربا"

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن مسؤولي النادي الأهلي رفضوا تخفيض عقوبة محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق بعد المشادة مع محمد الشناوي، حارس مرمي المارد الأحمر أمس.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "كهربا سيخضع للتدريب منفردًا خلال الفترة المقبلة، ومسؤولو النادي رفضوا تخفيض الغرامة التى تم توقيعها عليها وبلغت مليون جنيه بعد الأزمة الكبيرة التى أحدثها اللاعب".

وأضاف: "لاعبو فريق الأهلي الكبار أقنعوا كهربا بأن يقوم بتصوير فيديو وهو يعتذر للنادي والمسؤولين والجماهير بسبب ما حدث".