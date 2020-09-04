كارتيرون: التجانس لم يتواجد بين لاعبي الزمالك في لقاء بيراميدز.. وسعيد بعودة شيكابالا

أعرب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المدرب أنه لم يكن هناك تجانس بين اللاعبين في البداية لأن الفريق لعب بطريقة لعب جديدة أمام بيراميدز وهي 4-3-3 ورغم ذلك كان الزمالك قادرا على احراز أكثر من هدف في اللقاء.

وأوضح أن فريقه أهدر أكثر من فرصة للتسجيل كما أن ضياع ركلة جزاء بيراميدز كان نقطة تحول في المباراة ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الثاني.

وأضاف كارتيرون أنه قام بتغيير خطة الزمالك لتعويض غياب طارق حامد عن المباراة وتم توظيف زيزو وأوباما لمساعدة ساسي في المباراة وأكد المدير الفني أن التونسي فرجاني ساسي يستعيد مستواه، وأضاف أن الزمالك سيطر على خط الوسط في المباراة باستثناء نهاية المباراة، موضحا أنه لا يعرف حتى الآن إصابة الونش.

وأوضح المدرب أنه سعيد بعودة شيكابالا للمباريات، مضيفا أن اللاعب أصبح جاهزا للمباريات وعاد اليوم بعد انتهاء إيقافه، خاصة وأنه لاعب خبرة وأي منافس يعمل له حساب، وأضاف أن مجموعة الناشئين يقدمون مستويات جيدة، ومن يجتهد في الملعب يحصل على فرصته.