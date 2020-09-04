عبد الله جمعة يحتفل بفوز الزمالك على بيراميدز

إحتفل اللاعب عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك بفوز فريقه فى مباراة اليوم أمام بيراميدز.
وشارك عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر عبد الله جمعة في الصورة من المباراة وعلق قائلًا:"الحمد لله".
فيما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تعزيز تقدمه بهدف ثان في شباك بيراميدز حيث منح يوسف اوباما كرة رائعة لكابونجو كاسونجو، ليواجه مهدي سليمان بانفراد مميز ويراوغه الافريقي ويسجل الهدف الثاني.
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