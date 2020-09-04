الرياضة

تعليق مثير من والد ميسي عن بقاء البرغوث مع برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من والد ميسي عن بقاء البرغوث مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألمح خورخي ميسي والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني أن نجله ربما يستمر في صفوف النادي الكتالوني حتى نهاية عقده في الصيف المقبل.

وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية صورة لليونيل ميسي أشارت إلى أنها أثناء عودته من منزل الأوروجواياني لويس سواريز وهي أول صورة للبرغوث الأرجنتيني بعد الأزمة مع البرسا.

Advertisements

وقال خورخي في تصريحات نقلتها فضائية Cuatro التلفزيونية الإسبانية:"نحن ندرس خيار أن يبقى ميسي في برشلونة لموسم آخر، هذا أمر ممكن".

وعن لقائه مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، اختتم خورخي تصريحاته قائلاً :" كان اللقاء جيد جدًا".

يذكر أن ميسي اتخذ قرار خلال الأسبايع القليلة الماضية بالرحيل عن برشلونة، رافضًا الاستمرار مع الفريق الكتالوني، وهو ما يرفضه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعليق مثير من والد ميسي عن بقاء البرغوث مع برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا