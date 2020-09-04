الرياضة

الأهلي يرفض تخفيض عقوبة كهربا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفض تخفيض عقوبة كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إسلام صادق، أن مسؤولو النادي الأهلي رفضوا تخفيض عقوبة محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق بعد المشادة مع محمد الشناوي، حارس مرمي المارد الأحمر أمس.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "كهربا سيخضع للتدريب منفردًا خلال الفترة المقبلة، ومسؤولو النادي رفضوا تخفيض الغرامة التى تم توقيعها عليها وبلغت مليون جنيه بعد الأزمة الكبيرة التى أحدثها اللاعب".

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وأضاف: "لاعبو فريق الأهلي الكبار أقنعوا كهربا بأن يقوم بتصوير فيديو وهو يعتذر للنادي والمسؤولين والجماهير بسبب ما حدث".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه وادى دجلة غدًا ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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