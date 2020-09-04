نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفي إسباني يكشف عن موعد حديث ميسي مع جماهير برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الموعد النهائي لظهور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني امام جماهير نادي برشلونة ليكشف كواليس مستقبله داخل الكامب نو الفترة المقبلة.

وكان ميسي قد طلب الرحيل عن النادي الكتالوني بعد السقوط المدوي في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين.

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ووفقاً للصحفي الشهير ‏" ماركوس لوبيز " الصحفي في شبكة كادينا سير الإسبانية " فإن ميسي لن يتحدث إلا بعد التأكد رسميًا من بقائه أو رحيله عن برشلونة بشكل رسمي".

واضافت الشبكة أن النجم الأرجنتيني يدرس في الوقت الحالي البقاء في برشلونة لمدة عام، حتي إنتهاء تعاقده داخل الكامب نو للرحيل بشكل مجاني.

يذكر أن بارتوميو قد هدد ميسي والأندية التي قد تقوم بالتوقيع معه بالمثول أمام القضاء، بسبب سريان عقد اللاعب مع برشلونة حتي صيف 2021.