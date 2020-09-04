نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالغني: إهدار بيراميدز ركلة الجزاء نقطة تحول أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك استحق الفوز أمام بيراميدز، مشددا على أن إهدار محمد فاروق ركلة الجزاء كانت نقطة تحول فى المباراة.

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "غياب طارق حامد أثر على خط وسط الزمالك وزيزو لم يؤدي الدور المطلوب، ومصطفي محمد قدم مستوي مميز اليوم أمام بيراميدز وأدي المطلوب منه".

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وأضاف: "لاعبو الزمالك يقدمون مستوي مميز للغاية فى المباريات الكبيرة، بينما يهدرون نقاط أمام الفرق الصغيرة وهذا يكون بسبب الإعداد النفسي".

ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.