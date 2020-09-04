محمد صلاح: مباريات بيراميدز مع الأهلي والزمالك قمة جديدة للكرة المصرية.. فيديو

قال محمد صلاح، المدير الفني السابق لطنطا، إن مباريات بيراميدز مع الأهلي والزمالك أصبحت قمة جديدة في الكرة المصرية.
وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة دوت الخليج، أنه في السابق كانت مباراة القمة محصورة بين الزمالك والأهلي فقط، ولكن الأن أصبح بيراميدز يدخل ضمن المعادلة، لتصبح مباريات بيراميدز مع الأهلي والزمالك بمثابة القمة.
وكشف محمد صلاح، أنه يتمنى أن يشاهد مباريات قوية كما حدث بين الزمالك وبيراميدز التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.
وأكد محمد صلاح أن إبراهيم حسن، من أفضل لاعبين بيراميدز خلال لقاء اليوم كما أن كاسنجو كابنجو قدم أداء جيدًا خلال اللقاء بجانب مصطفى محمد، وساسي وأوباما.
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