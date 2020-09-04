حقيقة تفاوض الزمالك مع رمضان صبحي قبل انتقاله لبيراميدز

كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وجود مفاوضات سابقة مع نادي هدرسفيلد الانجليزي، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق بعد انتهاء إعارته مع الأهلي.
وقال منصور في تصريحات مع الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: "كان هناك رغبة للتعاقد مع صبحي، لكن تلك الرغبة انتهت تمامًا بعد ظهور اللاعب بقميص نادي بيراميدز".
وأكد عضو الزمالك أن صبحي لم يخطئ فيما فعله مع النادى الأهلي، وكل لاعب من حقه البحث عن مصلحته.
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