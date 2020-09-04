أحمد مرتضى: سيناريو رمضان صبحي لن يتكرر مع فرجاني ساسي .. جددنا لـ3 لاعبين في نصف ساعة

وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة اطمئنان لجماهير ناديه، حول استمرار التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال منصور في تصريحات مع الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " سيناريو رمضان صبحي الذي حدث في النادي الأهلي لن يتكرر مرة اخري مع فرجاني".

وتابع " جددنا لـ٣ لاعبين في نصف ساعة، وعلى الجماهير الاطمئنان على فريقها والصفقات الجديدة".